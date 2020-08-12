ارتفاع طفيف في مدة مشاهدة المغاربة للقنوات المحلية.. بزيادة 8 قائق

شاهد الفرد المغربي القنوات المحلية، في المدة الممتدة من 05 غشت إلى 11 منه، مدة 3 ساعات و26 دقيقة، بزيادة بحوالي 8 دقائق.

وحسب أرقام مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”، اليوم الأربعاء، فإن معدل المدة اليومية، التي قضاها الفرد المغربي في مشاهدة القنوات الوطنية، ارتفعت بـ 8 دقائق، بعدما سجل الأسبوع، الذي قبله 3 ساعات و18 دقيقة.

وتخص نسب القياس المذكورة الأشخاص البالغة أعمارهم خمس سنوات فما فوق، فيما أن القنوات موضوع القياس هي: الأولى، والأولى دولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

وعاد المعدل، الذي يقضيها المغاربة في متابعة برامج قنواتهم للمعدل المعتاد، بعد ارتفاع نتيجة الحجر الصحي، والمنزلي، وشهر رمضان الكريم.