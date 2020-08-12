سلطات الدار البيضاء تغلق أزيد من 50 مقهى بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية.. ومهنيون: مظلومون

“أقدمت السلطات المحلية على إغلاق أكثر من خمسين مقهى في الدارالبيضاء الكبرى، خلال الأسابيع الأخيرة”، بحسب ما صرح به نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم لـ”اليوم 24”.

وأضاف نور الدين الحراق أن السلطات المحلية في مدينة الدارالبيضاء أقدمت على إغلاق أكثر من خمسين مقهى، بسبب ما أسمته عدم احترام صاحب المقهى التدابير الاحترازية، من أجل عدم تفشي كوفيد-19.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن بعض أصحاب المقاهي غير مسؤولين عن عدم احترام بعض الزبائن للتدابير الوقائية، مشددا على أن عددا قليلا من المقاهي، التي شملها قرار الإغلاق كانت فعلا لا تحترم الإجراءات الوقائية.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن صاحب المقهى يجد نفسه متهما بعدم احترام الإجراءات الاحترازية، مع العلم أنه حريص على ذلك، إلا أنه يفاجأ بزبون معين لا يرتدي الكمامة، ولا يحترم التباعد، وبالتالي، فإن قرار السلطات بإغلاق محله يكون أحيانا مجحفا.