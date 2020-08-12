وزارة الصحة: استعمال كمامات الثوب لا يجب أن يتعدى 4 ساعات قبل غسلها بالماء الساخن- فيديو

أوضحت وزارة الصحة في تصريحها الأسبوعي بشأن تطور وباء كوفيد 19 في المملكة، عددا من الضوابط في التعامل مع كمامات الثوب، التي يتم بيعها لاستعمال متعدد.

وأشارت الوزارة، في فقرة التفاعل مع أسئلة المواطنين، إلى أن استعمال هذه الكمامات المتوفرة في السوق لا يجب أن يتعدى 4 ساعات، قبل غسلها، وهو الشأن ذاته حينما تكون مبللة، أو متسخة.

وحول طريقة الغسل بينت الوزارة ضرورة تسخينها لمدة 30 دقيقة في ماء تصل درجة حرارته إلى 60 درجة، وذلك باستمعمال المساحيق العادية.

أما بشأن المواطنين، الذين يفضلون صناعة كمامات منزلية، فنصحت الوزارة باستعمال قماش قطني، مع ضرورة أن يسمح بالتهوية، وأن تكون فيه طبقتان على الأقل، فيما أكدت أنه لا ينصح باستعمال الكمامات لدى الأطفال، الذين لا يتجاوز عملهم سنتين.