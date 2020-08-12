انتقالي حضرموت يدشن توزيع الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي

الأربعاء 12 أغسطس 2020

دشنت لجنة مجابهة كورونا ، التابعة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، اليوم الأربعاء توزيع الدفعة الثانية من الدعم الطبي ، المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ، لمرافق حضرموت الصحية ، والمقدرة بخمسة أطنان من مستلزمات الحماية الطبية ، تتضمن أشرطة للفحص السريع لكوفيد 19 ، و بدلات حماية متكاملة ، وكمامات ، وأقنعة طبية للكوادر الطبية والتمريضية ، وغيرها من المستلزمات الطبية والمواد التعقيمية المتنوعة .

وفي حفل التدشين ، الذي أقيم بساحة مقر القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، بمدينة المكلا ، والذي حضره عدد من مديري وممثلي المرافق الصحية بمدينة المكلا ، عبر الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار في تصريحات لوسائل الإعلام، عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، على دعمها لمرافق حضرموت الصحية ، بدفعات من المعدان والأجهزة النوعية ومستلزمات الحماية لكوادرها الطبية والصحية.

مشيرين إلى أن الدفعة الجديدة من الدعم ، التي تشتمل على خمسة أطنان من المستلزمات الضرورية لحماية الكوادر الطبية ، جاءت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وسعي ومتابعة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ..

وأكد الرئيس ونائبه أن الدعم الطبي الإماراتي ، كان له أبلغ الأثر في رفع جاهزية المرافق الصحية بالمحافظة ، ووفر لكوادرها الحماية والأمان في مواجهة وباء كورونا ، لما تضمنه من المعدات الطبية النوعية والأدوية والمعقمات وغيرها من مستلزمات الحماية من الفيروس

كما عبرا عن خالص الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، على متابعته الحثيثة واهتمامه بتوفير الدعم الطبي لمرافق حضرموت الصحية ،بهدف مساعدتها على مواجهة جائحة كورونا .

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وكان بن الشيخ أبوبكر قد التقى قبيل التدشين ، بمديري وممثلي المرافق الصحية ، الأخوة : الدكتور ياسر بامطرف المدير العام لهيئة مستشفى ابن سيناء ، والدكتور وليد البطاطي مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بحضرموت ، و الدكتور محمد علي اليهري مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية المكلا ، والدكتور سعيد بافطيم المدير الفني لمستشفى الدكتور الجريري للحميات .

وأكد اللقاء على أهمية الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات في توفير احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من الأجهزة ومستلزمات الحماية ضد فيروس كورونا .

وذكر رئيس القيادة المحلية ، أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة .. مشيرا إلى أن الأشقاء في الإمارات ، وبمتابعة من الرئيس عيدروس الزبيدي ، وعدوا حضرموت بمزيد من الدعم ، يتوقع وصوله قريبا .

حضر التدشين الدكتور حسن صالح العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية لشؤون الجامعات ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية ، رئيس اللجنة الصحية ، المنبثقة عن لجنة مجابهة كورونا ، والدكتور يسلم علي باوزير عضو الجمعية الوطنية نائب رئيس اللجنة .

وعدد من أعضاء الهيئتين التنفيذيتين للقيادتين المحليتين بالمحافظة ومديرية المكلا