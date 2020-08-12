شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يتعرض لـ «هبوط حاد» أثناء كلمته مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، لـ “حالة هبوط ضغط”، خلال كلمته أمام مجلس النواب، لبضع دقائق، نتيجة حالة هبوط ضغط طفيفة، قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه فى أثناء كلمة الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب، تخللها توقف لبضع دقائق بسبب حالة هبوط ضغط أصابت الرئيس السورى قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعى.

وكان آخر ظهور للأسد خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سوريا، نهاية الشهر الماضى.