اعتقال 'مبتز الكتروني' بعد سرقته صوراً لامرأة في بابل

اعلن جهاز الامن الوطني، الاربعاء، القبض على "مبتز الكتروني" في محافظة بابل اعترف بسرقته صورا من أمرأة بغية مساومتها على مبالغ مالية.



وقال بيان للجهاز، تلقته الخليج 365، انه "بناءً على شكوى إحدى مواطنات محافظة بابل بخصوص ابتزازها الكترونياً؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة بجهد نوعي من استدراج المتهم والقاء القبض عليه وفق أوامر قانونية".

واوضح البيان "وعند مواجهة المتهم بالأدلة اعترف صراحة بسرقة صور الضحية من صفحتها على الفيس بوك بعد الاحتيال عليها، وابتزازها بمبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها"، مشيرا الى "إحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".