اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن اعتقال أربعة اشخاص يديرون "خلايا نائمة" في الموصل.
وقال اللواء يحيى رسول في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة الموصل".
وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى اعتقال متهمين بقضايا عدة منها الارهاب في بغداد والمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أربعة اشخاص يديرون 'خلايا نائمة' في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.