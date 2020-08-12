اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن اعتقال أربعة اشخاص يديرون "خلايا نائمة" في ‎الموصل.

وقال اللواء يحيى رسول في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة ‎الموصل".

وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى اعتقال متهمين بقضايا عدة منها الارهاب في بغداد والمحافظات.