قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها كل التفاصيل حول الغارات التركية على شمال العراق، وهي "منخرطة مع الطرفين للحصول على المزيد من المعلومات".". ونقلت قناة الحرة الامريكية عن المسؤول الأميركي قوله إن "الولايات المتحدة تقدم أخلص تعازيها إلى عائلات الضحايا وقوات الأمن العراقية ولأي مواطن عراقي بريء قتل في هذا الحادث المأساوي". Advertisements وأشاد المسؤول بـ"جهود قوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق". وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية، أمس الثلاثاء، استهدف اجتماعا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسؤولين بحزب العمال الكردستاني.

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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن موقفها من الانتهاك التركي للسيادة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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