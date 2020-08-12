دولة خليجية تسجل أكبر ارتفاع في إصابات كورونا منذ أواخر تموز

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 11 يوما.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 1569 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 1521 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 31 تموز، عندما تم تسجيل 1573 إصابة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 293037 إصابة، بما في ذلك 32499 حالة نشطة، منها 1826 تعود لمرضى في حالة حرجة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 293037 إصابة، بما في ذلك 32499 حالة نشطة، منها 1826 تعود لمرضى في حالة حرجة.
ورصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 36 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 34 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 3269 حالة وفاة.
وتماثل 2151 مريضا للشفاء من كورونا منذ أمس، ليصل مجموع عدد المتعافين إلى 257269 شخصا.
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