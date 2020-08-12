وحسمت أمل حجازي الجدل في منشورٍ عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه:
"يسألونني: أنت سنيّة ام شيعيّة؟، أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم، إن كان سنياً فأنا سنية، واذا كان شيعياً فأنا شيعية... الإجابة لكم".:
وأضافت حجازي "الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم الّذي يرشدنا للحق، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. الطائفية بدعة سياسية".
"يسألونني: أنت سنيّة ام شيعيّة؟، أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم، إن كان سنياً فأنا سنية، واذا كان شيعياً فأنا شيعية... الإجابة لكم".:
وأضافت حجازي "الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم الّذي يرشدنا للحق، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. الطائفية بدعة سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي تكشف مذهبها الطائفي للمرة الأولى (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.