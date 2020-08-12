أمل حجازي تكشف مذهبها الطائفي للمرة الأولى (صورة)

وحسمت أمل حجازي الجدل في منشورٍ عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه:

"يسألونني: أنت سنيّة ام شيعيّة؟، أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم، إن كان سنياً فأنا سنية، واذا كان شيعياً فأنا شيعية... الإجابة لكم".:



وأضافت حجازي "الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم الّذي يرشدنا للحق، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. الطائفية بدعة سياسية".