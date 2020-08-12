الإمارات‬ لمجلس الأمن: نرفض تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودنا بليبيا

أعربت الإمارات‬، اليوم الأربعاء، عن رفضها تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودها لدعم الأمن والسلام في ⁧‫ليبيا.

وقالت ⁧‫الإمارات،‬⁩ في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن "تركيا‬⁩ لديها سجل حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط".

وشددت الإمارات على أن "التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ".

وتواصل تركيا دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة لمواجهة الجيش الليبي الرامي لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة، وإعادة الأمن والاستقرار.

وباستثناء ليبيا فالاعتداءات التركية مستمرة في العراق وسوريا.

وكان آخر تلك الاعتداءات، أمس الثلاثاء، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة، شمالي العراق، عن مقتل ضابطين عراقيين.



وأمام الاعتداءات التركية بحق العراق، اتخذت بغداد خلال الساعات الماضية، إجراءات أكثر صرامة تمثلت بإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما استدعت سفير أنقرة لديها للمرة الثانية منذ يونيو/حزيران الماضي.

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وفي بيان لها، أدانت الرئاسة العراقية "الاعتداء التركي السافر"، داعية إلى "الإيقاف الفوري" لها.

كما استدعت الخارجية العراقية في وقت سابق اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد للمرة الثالثة خلال شهرين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وجاء الاستدعاء على خلفية الانتهاكات والخروقات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية.

وعلى خلفية الخروقات التركية، طالبت الإمارات، في وقت سابق الأربعاء، وقوفها مع العراق ضد الانتهاكات التركية

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، دعم بلاده للعراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة.



وفي تغريدة على تويتر، قال قرقاش: "نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأضاف: "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي"، مشيرا إلى أن العلاقات السوية بين الدول "تقوم على احترام السيادة".