مقتل جندي وإصابة 10 في استهداف دورية عسكرية بتعز اليمنية

الخليج 365الأربعاء 2020/8/12 06:55 م بتوقيت أبوظبي
قتل جندي وأصيب 10 آخرين بينهم مدنيون، مساء الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في منطقة الأجينات بمدينة تعز، وسط اضطرابات أمنية واسعة تشهدها المدينة الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الإصلاح الإخوانية.
وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية تابعة لوكيل محافظة تعز، الشيخ عارف جامل، بالقرب من سوق "القبة" الشعبي.
وأشار المصدر، إلى أن الانفجار، أسفر عن مقتل جندي من اللواء الخامس حماية رئاسية ضمن حراسة وكيل المحافظة، فضلا عن إصابة 10 آخرين بينهم جنود ومدنيين.
ووفقا لمصادر طبية، فأن 3 من المصابين الذين تم نقلهم إلى المرافق الصحية داخل المدينة، حالتهم خطرة للغاية.
وجاء الانفجار، بالتزامن مع حملة أمنية واسعة ضد العصابات الخارجة عن القانون التي ساهمت في مضاعفة التدهور الأمني داخل المدينة.
وأعلنت الحملة الأمنية التي وجه محافظ تعز، نبيل شمسان بإطلاقها ضد المتمردين عن القانون، إلى ضبط عدد من العناصر التي قامت بترويع المدنيين في أحياء عصيفرة، وسط اتهامات للقيادات العسكرية الإخوانية بالتواطؤ مع بعض المطلوبين الموالين لهم.
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