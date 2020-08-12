القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث الخليج 365 الأربعاء 2020/8/12 07:48 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/12 07:48 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث خروج قطار عن مساره بمقاطعة أبردينشاير شرقي اسكتلندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى بخروج قطار عن مساره في بريطانيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.