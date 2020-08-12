وزارة الدفاع اليونانية: يجب وقف استفزازات ⁧‫تركيا‬⁩ المستمرة في البحر المتوسط المزيد

حذرت وزارة الدفاع اليونانية، مساء الأربعاء، من استمرار الاستفزازات التركية في البحر المتوسط.



من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه تم نشر الأسطول البحري ووضع القوات المسلحة في حالة تأهب ردا على نشر تركيا لأسطولها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، "رد فعل تركيا على اتفاقية الحدود البحرية مع مصر يكشف عجزها عن التوافق مع المبادئ الأوروبية"

وكانت وسائل إعلام دولية نقلت أنباء عن استهداف البحرية اليونانية لهدف تركي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص يرجح أنهم عسكريون.

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وأمس الثلاثاء، طالبت اليونان، بعقد اجتماع "عاجل" للاتحاد الأوروبي، بشأن استفزازات تركيا في شرق المتوسط.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا.

وعليه ستقدم وزارة الخارجية اليونانية، طلبا لمجلس الشؤون الخارجي في الاتحاد، من أجل عقد قمة طارئة، وفق ما ذكره مكتب ميتسوتاكيس.

مطالب اليونان جاءت عقب إرسال تركيا سفينة لإجراء عمليات تنقيب عن المحروقات في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها، شرق المتوسط، ما ساهم في تأجيج التوتر .

وقبلها بأيام، وغداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استئناف بلاده عمليات التنقيب، في شرق المتوسط.