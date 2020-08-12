روحاني: مساعي أمريكا في الأمم المتحدة لتمديد حظر السلاح على إيران ستفشل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن جهود الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران ستفشل وذلك بعد يوم من طرح مسؤولين أمريكيين لنسخة مبسطة ومعدلة من مشروع القرار.

وسعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، من خلال طرح نسخة مبسطة من مشروع القرار، للحصول على المزيد من الدعم في المجلس المكون من 15 عضوا، لكن من غير المرجح أن تتغلب على معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).

وينتهي حظر الأسلحة المفروض حاليا على طهران في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بينها وبين ست قوى عالمية في 2015.

وقال روحاني ”حتى اليوم منيت الولايات المتحدة بالفشل سياسيا وستفشل مجددا... إذا ما تم التصديق على مشروع قرار مثل هذا... سيكون مقترحوه مسؤولين عن العواقب“ دون أن يفصح عما قد يكون عليه رد فعل طهران.

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وتطرح نسخة مشروع القرار الجديدة تمديد حظر الأسلحة على إيران ”إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك“ مؤكدة أنه ”ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين“.

كان دبلوماسيون ومحللون قد وصفوا المسودة الأمريكية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة. وكانت تلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة إليها كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.

ووصف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف النسخة الأمريكية المعدلة لمسودة القرار بأنها ”غير قانونية تماما“. وقال ”أنا واثق أن مجلس الأمن سيرفضها“.