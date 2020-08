France : Nous remettrons à l'Europe un dossier concernant le financement du Hezbollah par le Qatar

La sénatrice française Nathalie Goulet a affirmé que « l'Union européenne a fait beaucoup de travail en matière de fraude dans le financement européen ».

Selon Al Arabiya, Goulet a déclaré : « Nous nous rendons bien sûr compte que le Hezbollah a bénéficié de beaucoup d’argent européen, que cet argent a été mal utilisé, et il y a aussi un problème de corruption dans ce domaine. Par conséquent, la conférence des donateurs en soutien au Liban gagnera une grande importance afin d’éviter de financer des organisations terroristes, telles que le Hezbollah ou alimenter la corruption, ainsi que se concentrer sur la corruption. C'est une question importante ».

« Sinon, si l'article de la presse allemande est correct, une enquête sera ouverte et l'Union européenne a des lois qui s'appliquent à tous les pays, des lois strictes qui permettent le gel des comptes bancaires et des avoirs qui ont contribué au financement du terrorisme. Vous savez que le Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes dans de nombreux pays », a-t-elle confirmé.

Elle a ajouté : « Il y a de fortes hypothèses sur le financement du terrorisme par le Qatar ; cela fera l'objet d'une enquête européenne, et toutes les mesures seront prises. Je ne suis pas ici pour porter les accusations, mais il y a un dossier qui sera remis aux autorités européennes qui entreprendront les enquêtes nécessaires pour poursuivre toutes les personnes qui contribuent étroitement ou de loin dans le financement du terrorisme ».

En outre, elle a expliqué : « Ce financement est un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme. Nous devons suivre l'argent. Nous avons, à l'heure actuelle, des systèmes européens très complexes, sévères et stricts également. Par conséquent, il est très important pour le Liban de se relever rapidement afin qu'il puisse bénéficier de tous les mécanismes de lutte contre le terrorisme ainsi que de financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Nous avons besoin du Liban pour des raisons de sécurité régionales et internationales ».

Cela intervient à un moment où la presse continue de couvrir le scandale de l'implication du Qatar dans le versement de sommes d'argent à une agence de relations publiques allemande, dans le cadre d'une opération complexe visant à dissimuler le financement secret de Doha au Hezbollah. L’indicateur allemand, qui a dénoncé le scandale selon lequel le Qatar a versé des pots-de-vin à un ancien agent des renseignements pour dissimuler des informations sur le dossier de son financement des contrats d'armes du mouvement libanais Hezbollah, a confirmé que le client avait obtenu des dizaines de milliers d'euros du Qatar pour dissimuler le dossier qui documente les voies et l'ampleur du soutien de Doha au Hezbollah.

Selon des rapports antérieurs de la presse allemande, un ancien agent des renseignements allemands a reçu une offre d'un montant total de 750 000 euros afin d’obscurcir et dissimuler des informations recueillies sur le soutien du Qatar au terrorisme.

L’indicateur a également ajouté que l'agent de renseignement, désigné sous le pseudonyme de « Jason J. », a passé plusieurs mois à négocier en 2019 avec un diplomate qatari en Europe.

