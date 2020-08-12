السعودية :تسجيل 1569 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2151 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاربعاء، تسجيل 1569 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (293037) حالة، بينها (32499) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1826) حالة حرجة.

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وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي ، بأن عدد المتعافين من الفيروس في المملكة وصل إلى (257269) حالة بإضافة (2151) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (3269) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.

واشار الى ان المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث‏ ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة فيروس كورونا الجديد (COVID -19)..مبيناً أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات.