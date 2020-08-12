شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريحات نارية من العراق ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أدان المتحدث باسم الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، الاعتداءات التركية الأخيرة على الأراضي العراقية.

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