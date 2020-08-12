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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تضع شرطين للتعامل مع لقاح كورونا المستقبلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن التوصل إلى علاج كورونا والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده، ووضعت شرطين للتعامل مع لقاح كورونا الجديد وهما أن يكون أولاً فعالًا و ثانياً مأمونًا على صحة السعوديين والوافدين.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي عن الوضع في المملكة والعالم اليوم أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة فيروس كورونا لافتًا إلى أنه من تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.
وأشار إلى أن الخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.
وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (2151) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (257269) حالة.
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