خالد بن محمد بن زايد يطلع على نتائج استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على نتائج استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مشيداً بالجهود التي بذلتها للحفاظ على صحة وسلامة زوار أبوظبي خلال جائحة كوفيد-19 والمبادرات التي أطلقتها لإنعاش القطاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.



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ووجه الدائرة بالاستمرار في تطوير البنية التحتية السياحية لتنويع المجالات السياحية المتوفرة لزوار وسكان الإمارة، إضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة في خطط تطوير القطاع الثقافي لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

واعتمد ، خلال الزيارة، استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية، موجّهاً بضرورة استحداث برامج منوعة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما اعتمد سموه مشروع موسوعة زايد الشعرية لتكون إحدى مصادر المعرفة والثقافة الإماراتية.

كما أطلق المنصة التعليمية التفاعلية "التاريخ من المنزل" التي تهدف إلى تشجيع النشء والشباب على التعلم والتفاعل مع محتوى جديد ومبتكر يركز على تاريخ دولة الإمارات.