وزير الصحة الأمريكي يشكك في لقاح كورونا الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عبّر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى.



وقالت موسكو، أمس، إن اللقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد الفيروس، لكن العلماء الغربيين كانوا قد أبدوا قلقاً إزاء سرعة تطوير العلاجات الروسية، واعتبروا أن الباحثين غير صارمين.

وعبّر الوزير أليكس عازار عن تلك المخاوف، اليوم، في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى تايوان.

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وقال للصحافيين في مؤتمر بالهاتف: "من المهم أن نوفر لقاحات آمنة وفاعلة، وأن تكون المعطيات شفافة، هذا ليس سباقاً على المركز الأول".

وأضاف: "أشير إلى أن اثنين من اللقاحات الأمريكية الستة التي استثمرنا فيها، دخلت قبل أسابيع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي بدأها للتو اللقاح الروسي".

وتابع: "لم يتم الكشف عن معطيات التجارب الأولى في روسيا، إنها غير شفافة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اللقاح آمن، مؤكداً أن إحدى ابنتيه تلقت جرعة.