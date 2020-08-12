أثناء الحديث عن انفجار بيروت.. بشار الأسد يتعرض للإغماء خلال كلمة أمام مجلس الشعب

ذكر التليفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن كلمة الرئيس السوري بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب، التي ستذاع اليوم، بها توقف لبعض دقائق.

وأوضحت الوكالة أن التوقف ناتج عن هبوط في ضغط الدم للرئيس السوري.

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ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس عاد بعدها ليستكمل كلمته بشكل طبيعي.

فيما ذكرت بعض المنصات الإعلامية المعارضة، أن "الأسد" تعرض لحالة إغماء خلال كلمة له أمام مجلس الشعب السوري.

وكان قد بعث الرئيس السورى بشار الأسد، برقية إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون أكد فيها وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، قال الرئيس الأسد: آلمنا كثيراً الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى.