توقيف مدوّن فيديو روسي شهير على "يوتيوب"

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موسكو: أوقف مدون روسي معروف بنشر مقاطع فيديو عن محطات الطاقة النووية الروسية، بتهمة وصوله بشكل غير قانوني إلى أسرار الدولة، وفق ما أعلنت الأربعاء الناشطة في مجال حقوق الانسان للمعتقلين مارينا ليتفينوفتش.

وأوضحت ليتفينوفتش، العضو في منظمة غير حكومية لمراقبة السجون الروسية بعد زيارة أندريه بيج في اليوم السابق في زنزانته أنه "متهم بالوصول بما يخالف القانون إلى معلومات مصنفة من أسرار الدولة ونشرها خارج روسيا".

أندريه بيج مدون فيديوهات يبلغ من العمر 35 عاما، وقد أوقف قبل أسبوع ويواجه عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى ثماني سنوات، وفق المصدر نفسه.

وقد أمرت محكمة ميتشانسكي في موسكو بوضعه في الحبس الاحتياطي في 6 آب/أغسطس، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة.

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يتابع قناة "أوربانتوريزم" التي يديرها بيج 786 ألف مشترك على "يوتيوب" وهي تعرض تقارير تم تصويرها في محطات الطاقة النووية الروسية، النشطة والمهجورة، وأنفاق مترو وحتى منجم يورانيوم مهجور في جنوب روسيا.

ويظهر أحد التقارير أيضا محطة رادار روسية للإنذار بُنيت في العهد السوفياتي قرب مورمانسك (شمال غرب).

كذلك، يروي العديد من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في بريبيات في أوكرانيا ما وصفه المدون بأنه "رحلة غير قانونية" إلى منطقة الحظر حول محطة تشيرنوبيل للطاقة التي شهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986.