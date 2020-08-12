شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال الناخبين على لجان انتخابات الشيوخ يزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة العلميات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ، اليوم ، مؤتمرا صحفيا فى ثانى أيام التصويت لاستعراض ما توصلت إليه من متابعة لعملية التصويت فى اللجان الانتخابية من خلال فرق المتابعة حيث حصلت التنسيقية على ١٥٠٠ تصريح لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الملاحظات التى وردت إلى غرفة العمليات من خلال متابعينا على الأرض كانت إيجابية حيث زادت نسب أعداد الناخبين المشاركين فى التصويت عن اليوم الأول وخاصة من شرائح الشباب ، كما تم رصد بعض الخروقات البسيطة التى قام بها مناديب المرشحين على مقاعد الفردى من دعايا الانتخابية أمام اللجان والتوجيه المتعمد لإرادة الناخبين ، وأضافت أن غرفة العمليات يصدر عنها ثلاث تقارير على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدل لتغطية العملية الانتخابية على مستوى المحافظات .

وأضاف محمد عبد العزيز مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الغرفة أصدرت تقريرها الأول لليوم الثانى لتصويت المصريين فى الداخل والذي استعرضت فيه سهولة إجراءات التصويت فى مختلف المحافظات وقد التزمت غالبية اللجان الانتخابية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بحظر الدعايا الانتخابية أمام اللجان ولكن بعض اللجان البسيطة ظهر أمام خرقا لهذا الحظر ، كما التزمت اللجان بتواجد المواطنين بالكمامات الواقية خلال الإدلاء بأصواتهم ، مضيفا أن فرق المتابعة رصدت عم إلمام بعض المواطنين بطبيعة اجراءات التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم على نظام الفردي فى كل محافظة مما قد يعرض الصوت الانتخابي للبطلان لذلك ندعو وسائل الإعلام أن تستمر في دورها التوعوي الخاص باجراءات انتخابات مجلس الشيوخ .

ولفتت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الى أن غرفة العمليات تواصل انعقادها لليوم الثانى على التوالى لمتابعة سير العملية الانتخابية ، وإصدار التقارير الدورية على مدار اليوم والتى تعكس طبيعة سير العملية الانتخابية والتزام اللجان بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص اجراءات التصويت وتوفير الكمامات الواقية ، المسافات الآمنة بين المواطنين وكذلك رصد بعض الخروقات البسيطة التى لم تؤثر على عملية التصويت .

و استعانت التنسيقية خلال المؤتمر بمداخلات لعدد من أعضاد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى المحافظات الذين قاموا بدورهم من متابعة سير العملية الانتخابية ، حيث قال محمود الحجاوي من مدينة العريش أنه يوجد زيادة ملحوظة فى عدد الناخبين المترددين على اللجان في اليوم الثانى من التصويت بالرغم من أن النسب لم تكن قليلة فى اليوم الأول بسبب إدراك اهالى سيناء لأهمية دور مجلس الشيوخ فى تدعيم الاستقرار الداخلى والأمن القومى المصري .

وقال كريم الكناني من محافظة الدقهلية أن أعداد الشباب تزايدت اليوم عن أمس واقبالهم على التصويت بدا واضحا جدا وأضاف أن اللجان الانتخابية بالمحافظة التزمت بالإجراءات الوقائية التى فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار عدوى كورونا ، كما أن التواجد الأمني سهل كثيرا في تنظيم تردد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم .

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وأضافت سالي أبو النصر من محافظة الاسماعيلية أن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا وهناك سيولة ملحوظة في سير العملية الانتخابية .

وأزضح أحمد صابر من محافظة كفر الشيخ أن لجان المحافظة لم تشهد تخلف أو تأخير بخصوص مواعيد فتح اللجان ، وكانت المشكلة الملحوظة في اليوم الثاني للتصويت هى عدم معرفة بعض المواطنين بعدد المرشحين المطلوب اختيارهم فى نظام الفردي والذي يقدر بثلاث مرشحين لمحافظة مفر الشيخ ، كما ظهرت بعض الخروقات المتعلقة بظهور الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين علي النظام الفردى أمام اللجان .

وذكرت رشا أبو شقرة من محافظة الجيزة أنها قامت بمتابعة ١٠ لجان بالمحافظة ولاحظت كثافة كبيرة فى عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول للتصويت ، وأن بعض اللجان وفرت كمامات واقعة للمواطنين .

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.