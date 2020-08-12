شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد إقبال الناخبين أمام لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة فيديو 7 تزايد ملحوظ لإعداد المواطنين المشاركين بانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

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ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).