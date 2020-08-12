شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الأول عن التصويت فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن غرفة العمليات المركزية بدأت عملها فى تمام التاسعة صباح اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ، لمتابعة اجراءات العملية الانتخابية في اليوم الثاني لتصويت المصريين فى الداخل، وتحركت مجموعات المتابعين الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقع التنسيقية الإلكترونى، والتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 1500متابع يغطون كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت التنسيقية فى تقريرها الاول أنه وردت إلى غرفة العمليات المركزية منذ التاسعة صباحا تقارير المتابعين على الأرض لأعمال اليوم الثانى الانتخابى، نعرض منها هذا الأمثلة:

1- محافظة القاهرة منطقة المنيل مدرسة أحمد لطفي السيد ، لجان فرعية ١٠٥٨ \ ١٠٥٩ \ ١٠٦٠

بدأ التصويت فى ٩ صباحا ،يوجد مكان يختلي بها الناخب بنفسه للادلاء بصوته بسرية ولا يوجد مناديب للمرشحين الفردي أو القائمة ، ولا يوجد أي دعايا انتخابية التزاما بالصمت الانتخابي ، مع وجود كافة الاجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات .

2- محافظة بني سويف مركز بني سويف مدرسة منقريش الابتدائية لجنة فرعية ٨٩ ، بدأ التصويت الساعة ٩ صباحا ، ويوجد مكان يختلى به الناخب وستارة للتصويت بسرية ، وتم توزيع كمامات على المواطنين التزاما بالاجراءات الاحترازية ، ولا يوجد أي مخالفات انتخابية ، وتلاحظ أن نسبة الاقبال ارتفعت فى هذه اللجنة عن اليوم الأول للتصويت .

3- محافظة القاهرة منطقة الزاوية الحمراء مدرسة ابن سيناء ومدرسة طه حسين ، لجان فرعية ٢٢٦ \ ٣٠٠ \ ٢١١ \ ٢٨٦ ، بدأ التصويت ٩ صباحا ، يوجد مندوبون فى كل لجنة فرعية للفردي والقائمة ، وبسؤالهم أكدوا التزام هذه اللجنة بكافة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ، تلاحظ لدي متابعينا عدم وجود ستارة ولكن يوجد مكان يستطيع الناخب به الاختلاء بنفسه والادلاء بصوته بسرية .

4- محافظة الجيزة منطقة الوراق مدرسة الوراق الثانوية بنات لجان فرعية ٢٣٤ \ ٢٣٥ ، تم فتح اللجان الساعة ٩ صباحا ، يوجد مندوب لمرشحي الفردي فى كل لجنة فرعية ، يوجد مكان يختلى به المواطن للتصويت بسرية ولكن لا يوجد ستائر ، كما تلاحظ لمندوبينا وجود دعاية انتخابية خارج اللجنة لبعض مرشحي الفردي مما يعد خرقا للصمت الانتخابي .

5- محافظة الفيوم مدرسة هوارة عدلان رقم اللجنة الفرعية ٨٧ \٨٨ بدأ التصويت فى الساعة ٩ صباحا ، يوجد مكان يختلى به الناخب للادلاء بصوته بسرية ، ويوجد مناديب فردى وقائمة للجان الفرعية ، كما يتم توزيع الكمامات والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، كما تلاحظ لمندوبينا تزايد أعداد الناخبين عن اليوم الأول للتصويت ، كما تلاحظ وجود دعاية انتخابية خارج اللجان لبعض مرشحي الفردي مما يعد خرقا للصمت الانتخابي .

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6- محافظة أسوان منطقة ادفو مدرسة الشمالية الابتدائية الحديثة رقم اللجنة الفرعية ١٧٢ ، بدأ التصويت الساعة ٩ صباحا ،يوجد ستائر لضمان تصويت الناخب بسرية ،ويوجد مناديب لبعض مرشحي الفردى ومندوب للقائمة والتزام كامل بالاجراءات الاحترازية ، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات مع نسبة اقبال متوسطة وتزايدت عن اليوم الأول للتصويت .

7- محافظة الجيزة منطقة الحوامدية مدرسة شركة السكر الابتدائية لجان فرعية رقم ٥٩٣ \ ٥٩٢ \ ٥٩٧ \ ٥٩٨ بدأ التصويت الساعة ٩ صباحا ويوجد ستائر ومكان يختلى به الناخب للتصويت بسرية ، ويوجد مناديب لبعض مرشحي الفردي والقائمة وبسؤالهم عن سير العملية الانتخابية أكدوا جميعا التزام اللجنة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والاجراءات الاحترازية ، ولا يوجد دعاية انتخابية أو خرق للصمت الانتخابي داخل اللجان ولكن يوجد بعض الدعايا الانتخابية خارج اللجان لبعض مرشحي الفردي مما يعد خرق للصمت الانتخابي ، وتلاحظ لمتابعينا تزايد نسبة الاقبال عن اليوم الأول للتصويت ، وعدد كبير من الناخبين في سن الشباب .

و أكدت تنسيقية شباب الأحزاب أن غرفة العمليات المركزية تستمر فى متابعة اليوم الثانى للتصويت وتصدر تقاريرها دوريا على مدار اليوم .

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.