صور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمنح الطالبة نور منحة مجانية بكلية الطب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد العزازى: نور تستحق الدعم لأنها اجتهدت وتفوقت.. وياسمين الكاشف: الجامعة تحرص على دعم المتفوقين لضمان مساهمتهم الإيجابية فى خدمة البلد

فى إطار الدور الانسانى الذى تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى لا ينفصل أبدا عن دورها التعليمى والأكاديمى، استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة، الطالبة نور الهدى عبد الغفار التى أعلنت الجامعة عن دعمها بمنحة دراسة مجانية، ويأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على إتاحة التعليم لكل متفوق مصرى، خصوصا وأنه يولى اهتماما خاصا بالمسئولية المجتمعية.

وخلال اللقاء أعلن الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن دعم الطالبة نور عبد الغفار بمنحة مجانية كاملة للدراسة بكلية الطب البشرى، داخل الجامعة، بناء على توجيهات الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى وجه بسرعة التعامل مع ظروف الطالبة نور فور الإعلان عنها عبر برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ONللإعلامية بسمة وهبة.

وقال الدكتور محمد العزازى، إن منح الطالبة نور الفرصة لإثبات ذاتها من خلال الدراسة فى كلية الطب البشرى بالجامعة دعم تستحقه نظرا للظروف الصعبة التى مرت بها خلال فترة الامتحانات، بسبب وفاة شقيقها قبل الامتحانات بأيام ولحق به والدها إثر إصابته بفيروس كورونا، متمنيا التوفيق لها.

وأضاف العزازى: "تهنئ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع قياداتها الطالبة على تفوقها متمنيين لها دوام التوفيق خلال دراستها داخل الجامعة".

وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دعم الطالبة نور عبد الغفار، يأتى فى إطار حرص خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء على دعم الطلاب المتفوقين فى الالتحاق بكليات القمة ضمن كليات الجامعة، استمرارا لتفوقهم الدراسى والعلمى، ولضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلا فى خدمة البلد، موضحة أن هذا النهج والاتجاه ليس غريبا أو جديدا على رئيس مجلس الأمناء، خصوصا فى دعم عملية التعليم والتأكيد على قيمة النجاح والتميز والتفوق الدراسى والعلمى، مؤكدة أن الجامعة تدعم قيمة التنافس العلمى والتفوق والاجتهاد.

ووجهت الطالبة نور الهدى، الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي، وجميع قيادات الجامعة على منحها فرصة لاستكمال تعليمها، والوقوف بجانبها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وقالت: «كل الشكر لأى أحد حرص على مساندتى ودعمى خصوصا جامعة مصر، واعتبر كل من يقدم لى الدعم مثل والدى وأخى بعد وفاتهما، وأعدهم أن اتفوق وأحقق حلم أبى خاصة أنه تمنى أن أكون طبيبة من أجل مساعدة الناس".

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وأضافت الطالبة: «أشكر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيسها خالد الطوخى على هذه الفرصة التى لم أحلم بها من قبل لكى أحقق حلمى وحلم والدى، ولم أتوقع أبدا أن أدرس يوما ما فى جامعة مصر ولا فى أى جامعة خاصة أخرى، لكن تحقق الحلم بفضل الله ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر"، وأوضحت: «وصانى والدى بأن اتفوق دائما فى دراستى وأن أكمل لكى أحقق له حلمه وأكون طبيبة، وأتمنى أن أكمل مسيرة والدى فى خدمه الناس والمجتمع».

الجدير بالذكر أن الطالبة نور عبد الغفار مرت بظروف عصيبة فى امتحانات الثانوية ورغم قسوة الظروف على نور لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها، ولم تفقد تركيزها أو حماسها في استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات، واستطاعت أن تحقق نتيجة 95% في امتحانات الثانوية العامة، وهى النتيجة التي لم يتوقع أحد من المقربين للطالبة نور أن تحصل عليها، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التي مرت بها خلال الامتحانات، وبعد عرض الاعلامية بسمة وهبة حالتها ضمن برنامجها كل يوم، تواصل معها ادارة جامعة مصر وأعلنوا تقديم منحة دراسة مجانية بكلية الطب للطالبة.



د. ياسمين الكاشف والطالبة نور الهدى



الطالبة نور الهدى عبد الغفار



الطالبة نور الهدى



د. محمد العزازي والطالبة نور الهدى (2)



د. محمد العزازي والطالبة نور الهدى