وزارة الدولة للإعلام تطلق منصة "سفراء الإعلام الحديث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تطلق وزارة الدولة للإعلام منصة "سفراء الإعلام الحديث" بالتزامن مع يوم الشباب العالمي بهدف تعزيز الهوية المصرية.

وتخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتنطلق المبادرة في ضوء رؤية مصر 2030 لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث في شتى المجالات من خلال دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث وجمع التوصيات التي يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

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ويتم فتح باب التقديم بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020 .

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