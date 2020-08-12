معهد الألماني: مصل كورونا قد يتوافر في الخريف القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أنه من الممكن توافر مصل مضاد لفيروس كورونا خريف العام الحالي.

وجاء في ورقة نشرها المعهد اليوم الأربعاء: "تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية توافر مصل بحلول خريف 2020".

ورأى المعهد أنه من الضروري في كل الأحوال الاستعداد دون تباطؤ لتنفيذ حملة تطعيم على مستوى ألمانيا بمجرد توافر مصل فعال.

وحذر روبرت كوخ من الإفراط في الأمل، وقال: "كما سيكون من الخطر أيضًا أن نثق في اللحظة الراهنة في إمكانية السيطرة على الجائحة مع ظهور مصل بدءا من خريف 2020، لأن مخاطر مثل الطفرات أو محدودية فترة المناعة قد تقلل من استخدام الأمصال".