محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أنه من الممكن توافر مصل مضاد لفيروس كورونا خريف العام الحالي.
وجاء في ورقة نشرها المعهد اليوم الأربعاء: "تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية توافر مصل بحلول خريف 2020".
ورأى المعهد أنه من الضروري في كل الأحوال الاستعداد دون تباطؤ لتنفيذ حملة تطعيم على مستوى ألمانيا بمجرد توافر مصل فعال.
وحذر روبرت كوخ من الإفراط في الأمل، وقال: "كما سيكون من الخطر أيضًا أن نثق في اللحظة الراهنة في إمكانية السيطرة على الجائحة مع ظهور مصل بدءا من خريف 2020، لأن مخاطر مثل الطفرات أو محدودية فترة المناعة قد تقلل من استخدام الأمصال".
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الألماني: مصل كورونا قد يتوافر في الخريف القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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