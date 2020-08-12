لجنة تنتقل لمساعدة عجوز في التصويت بانتخابات "الشيوخ" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

انتقل المستشار سامح برغوت، رئيس اللجنة الفرعية رقم 164 المُقامة بقاعة النادي الرياضي، إلى خارج مدخل اللجنة بالدور الأرضي، لاستقبال إحدى السيدات من كبار السن، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقدمت ماجدة محمد، ٧٠ سنة، الشكر لرئيس اللجنة والقائمين على العملية الانتخابية، لمساعدتها وتسهيل الإدلاء بصوتها، موجهة رسالة للشباب بضرورة المشاركة.

وشهدت العملية الانتخابية فى يومها الثاني، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن الانتخابات بمحافظة الغربية، تجرى في 804 لجان موزعة داخل 694 مقارًا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف و350 مواطنًا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي يتنافس فيها 30 مرشحًا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.