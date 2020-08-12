تحركات مثيرة لأسعار الذهب في مصر خلال أغسطس (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات حادة صعودا وهبوطا خلال تعاملات أول 12 يوما من الشهر الجاري، وسط حالات متناقضة من التفاؤل والتشاؤم بين المستثمرين على مستوى العالم دفعتهم لتغيرات سريعة في قراراتهم الاستثمارية.
وبعد صعود قوي خلال الشهر الماضي والأيام الأولى من الشهر الحالي لأسعار الذهب العالمية، انعكس اتجاهها في الأيام الأخيرة لتشهد أمس هبوطا حادا أرجعه محللون إلى عمليات جني الأرباح تزامنا مع حالة التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مع إعلان روسيا تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.
ومقارنة بنهاية الشهر الماضي، انخفضت أسعار الذهب بنحو 17 جنيها للجرام، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 860 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 737 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 983 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيها.
ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب للجرام عيار 21 في مصر خلال أول 12 يوما من شهر أغسطس الجاري.
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