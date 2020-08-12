بمساعدة الأهالي.. "قعيد" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بدمياط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

حرص عدد من كبار السن على التواجد أمام مقار اللجان في دمياط، والإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع زيادة توافد الناخبين.

وشهدت لجنة معهد دمياط الأزهري بمنطقة الأعصر، تصويت شيخ قعيد حضر على كرسي متحرك، بعد أن ساعده عددًا من الأهالي على الحضور، وسط إجراءات احترازية مشددة باللجان للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء مركز فارسكور في مقدمة المراكز التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي، يليه مركز كفر سعد، وعدد من قرى مركز كفر البطيخ، فيما شهدت اللجان في مدينتي السرو والزرقا، توافد أعداد كبيرة من كبار السن، خاصة من السيدات.

ويدلي نحو مليون و٤٠ ألفًا و٤٨٠ ناخبًا وناخبة بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، في ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.