السعودية تثمن جهود أمريكا في إزالة السودان من قوائم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا)

ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي يعقد برئاسة المملكة عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، جهود أمريكا في إزالة السودان من قوائم الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية السعودي في الاجتماع الذي تستضيفه المملكة بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان، على أهمية استقرار ووحدة السودان، مشيراً إلى أن السلام هناك يرتبط مباشرة بالتنمية.

وأعلن وزير الخارجية دعم المملكة الكامل للسودان كي يعود إلى ريادته في المنطقة.

Advertisements

ويهدف الاجتماع لدعم عملية المفاوضات بين أطراف النزاع في السودان للتوصل إلى اتفاق شامل وتحقيق السلام المستدام.

وناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

يشار إلى أن الاجتماع المرئي كان برئاسة وزير الخارجية السعودي، وبمشاركة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، وجنوب السودان، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناوي إلى جانب مشاركة 25 دولة منظمة.

كان الاجتماع الدولي الذي عقد في برلين قد خلص إلى تقديم تعهدات بمبلغ 8ر1 مليار دولار لدعم مشروعات تنموية في السودان وتقديم دعم مباشر للمواطنين.