بعد استدعائه.. العراق يُسلم السفير التركي مذكرة احتجاج

سلمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج للسفير التركي، فاتح يلدز، بعد استدعائه في السفارة وذلك على خلفية "الخروقات والانتهاكات المُستمِرة للجيش التركي" شمالي العراق.

وحملت المذكرة التي سلمها وكيل الوزارة، السفير عبد الكريم هاشم، إلى السفير التركي حكومة الأخير مسؤولية هذا "الاعتداء الآثم"، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح

ملابساته، ومحاسَبة مرتكبيه المعتدين، وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية.

وشدّدت الوزارة في المذكرة على ضرورة أن "تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط

الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين".

وأدانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الاستهداف التركي لإحدى مركبات قوات حرس الحدود العراقية داخل الأراضي العراقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قد دعا قوات النظام التركى إلى إعطاء توضيحات حول جريمة عدوانها على محافظة أربيل شمال العراق حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.