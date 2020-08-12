الجيش الإيراني : وفاة 20 عسكرياً و4 من الكوادر الطبية بكورونا

أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون الصحة والإمداد، مصطفى مداح، وفاة 20 عسكريا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.

وأضاف مداح، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإيراني قدم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الجيش خصص مشفى كاملا في العاصمة طهران لمعالجة المرضى، فيما خصص كافة أسرة مشافيه للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز و رشت وخرم آباد.

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في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 290244 شخصا.

وأوضحت أن 3940 مصابا بفيروس كورونا

في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، وقد تم إجراء 2.763.255 فحص تشخيص الوباء في إيران حتى اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها إن 26 إقليما من أصل 31، لا يزال في وضع صحي خطير، 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.