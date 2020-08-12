الرئيس السوري يُصاب بهبوط ضغط أثناء كلمته أمام مجلس الشعب

أصيب الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الأربعاء، بهبوط ضغط طفيف أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب، وعاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقفه لدقائق.
وأوضحت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق، وبعد تحسن حالته، وسيتم عرض الكلمة كاملة على الإعلام السوري ومنصات رئاسة الجمهورية عبروسائل التواصل عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.
وأرسل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، التهنئة لنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بالفوز في انتخابات الرئاسة، وسط موجة احتجاجات واسعة النطاق تمر بها بيلاروس بعد الإعلان عن نتائج التصويت.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" اليومالأربعاء عن الرئيس الأسد قوله في برقية بعث بها إلى لوكاشينكو: "بأعظم فرح أنقل إليكم التهاني الصريحة من صميم قلبي بمناسبة فوزكم في انتخابات
الرئاسة، وأتمنى لكم نجاحات جديدة في قيادة البلاد وتعزيز تقدم وازدهار الشعب الصديق".
ولفت الرئيس السوري، حسب الوكالة البيلاروسية، إلى أن فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة على التوالي "يتيح لحكومتي الدولتين فرصا جديدا لتعزيز التعاون في جميع المجالات، والرقي بالعلاقات إلى مستوى جديد، في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".
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