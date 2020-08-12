بسبب مخاوف من موجة ثانية من كورونا.. منظمة أوبك تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط

أعلنت منظمة "أوبك"، خلال تقريرها الشهري، توقعها انخفاض الطلب العالمي على النفط بـ 9.06 مليون برميل يوميا في 2020، مقابل توقع سابق بانخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا، بسبب مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا .

وخفضت "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على نفط دول المنظمة بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2020 و500 ألف برميل يوميا في

2021، لأسباب من بينها توقعات بارتفاع الإمدادات من خارجها.

وأضافت أن أسعار النفط في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع المخزونات العالمية.

Advertisements

وأشارت المنظمة، في التقرير، إلى أن مخزونات الدول المتقدمة من النفط ارتفعت في يونيو الماضي لتبلغ

291.2 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.

وقالت "أوبك" إن إنتاجها ارتفع في يوليو الماضي بمقدار 980 ألف برميل يوميا، إلى 23.17 مليون برميل يوميا، في ظل ذلك بلغ معدل الامتثال لقرار التخفيضات 97% وفقا لحسابات "رويترز".

وصعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.