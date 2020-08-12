العراق يُسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الأزمة في البلاد إلى 160 ألفًا و436 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أنه تم فحص 19 ألفًاو933 نموذجًا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة حتى الآن مليون و203 آلاف و883 نموذجًا.
وأضافت أنه تم تسجيل 2439 حالة شفاء في العراق، ليصل إجماليعدد المتعافين إلى 114 ألفًا و541 حالة بنسبة 71،4 %، فيما تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بإجمالي 5588 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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