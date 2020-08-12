مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير المالية

جدد مجلس الامة الكويتي اليوم الثقة في وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الأربعاء . واكد الوزير أن ثقة مجلس الأمة به دفعة هامة له للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال

وتنمية الموارد.وقال الوزير الشيتان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به إن "ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة".وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم "لن تمس ما دمت وزيرا للمالية" معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة "التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا".كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديمقراطية.