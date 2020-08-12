الأمن العراقي يعلن القبض على “أبو ماريا” القيادي في تنظيم داعش

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وقالت الوزارة في بيان، إنها معلومات استخبارية وصلتها عن نية عائلة داعشية دخول العراق قادمة من إحدى دول الجوار، إذ قام فريق عمل من استخبارات نينوى، بإلقاء القبض على العائلة.

وأضاف البيان أن ”أبو ماريا“ مطلوب لانتمائه لتنظيم داعش، الذي عمل به في ما يسمى ”هيئة التطوير والتصنيع العسكري“ بصفة خبير تفخيخ وتصفيح العجلات.

وأشارت الوزارة إلى أن القيادي الداعشي اعترف في التحقيقات الأولية صراحة بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهرب هو وعائلته إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير“.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنه تنظيم داعش على حفل زفاف في محافظة ديالى العراقية.

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وذكر مصدر أمني أن عناصر تنظيم داعش هاجموا حفل زفاف في قرية أبو كرمة بناحية أبي صيدا، وقاموا بإطلاق النار على المتواجدين في الحفل، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح في حصيلة أولية“.

وأضاف أن ”حالة من الهلع والذعر سادت حفل الزفاف، فيما وصلت قوة أمنية لاحقا واتخذت إجراءات احترازية، فضلا عن نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج“.

ويشن تنظيم داعش بين الحين والآخر، هجمات بالعبوات الناسفة والاغتيالات ضد مدنيين وعسكريين في محافظات صلاح الدين وديالى، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية العراقية حول الحادثة.