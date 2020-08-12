كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي يكشف نسبة الاسكتلنديين المؤيدين الاستقلال عن المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع يوجوف، اليوم الأربعاء، أن غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة، مع دعم القوميين المدعومين برؤية أكثر إيجابية حول كيفية استجابتهم لـفيروس كورونا المستجد مقارنة بلندن.

وجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة التايمز، أن 53٪ من الناس سيصوتون لصالح استقلال اسكتلندا في استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن يناير وأعلى مستوى من التأييد للاستقلال سجلته يوجوف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

هذا هو أحدث استطلاع للرأي يشير إلى زيادة التأييد لاستقلال اسكتلندا ويمكن أن يعزز الدعوات لإجراء تصويت آخر بشأن هذه المسألة ، بعد أن رفضه الاسكتلنديون في استفتاء عام 2014 بنسبة 55٪ -45٪.

يصر الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدير الإدارة المفوضة في الأمة، على أنه يحق له إجراء تصويت آخر. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن استفتاء 2014 كان حاسما ويجب احترامه.

كما أشار الاستطلاع إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه لتحقيق أغلبية غير مسبوقة في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات العام المقبل، مما أدى إلى صدام دستوري محتمل مع وستمنستر.

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ويبدو أن الكثير من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر حول القيادة في اسكتلندا والمملكة المتحدة ككل. وافق حوالي 72٪ من المشاركين على أن الوزير الأول الاسكتلندي وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون كانا يعملان بشكل جيد أو جيد إلى حد ما، بينما قال 20٪ فقط ذلك لجونسون.

وجد استطلاع يوجوف أن 52٪ من الناخبين يعتقدون أن اسكتلندا تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20 نقطة مئوية عن آخر مرة طُرح فيها السؤال قبل عام.

تتحمل حكومة "سيرجين" الاسكتلندية مسؤولية السياسة الصحية، وكانت أكثر حذراً من جونسون في تخفيف الإغلاق.

اسكتلندا، التي تضم حوالي 10 ٪ من سكان المملكة المتحدة ، لم تسجل أي وفيات بسبب الفيروس منذ منتصف يوليو. المملكة المتحدة ، التي تستخدم منهجية أوسع لإحصاء الوفيات التي تتم مراجعتها، سجلت ككل 1362 حالة وفاة في ذلك الوقت.

استطلعت يوجوف 1142 بالغًا بين 6 و 10 أغسطس.