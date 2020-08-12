كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تسجل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حالة الوفاة كانت لمريضة عمرها 80 عاماً من دورا جنوبي الخليل.

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وتصدرت القدس، الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة، تلتها الخليل بإجمالي 140، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتعقد الحكومة الفلسطينية اليوم اجتماعاً يضم لجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، وإحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.