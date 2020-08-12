كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دبلوماسي ألماني: لبنان بحاجة إلى "إعادة تشغيل قوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبل زيارته لبيروت اليوم الأربعاء، بأن لبنان بحاجة إلى "إعادة تشغيل قوية" وإصلاحات اقتصادية بعيدة المدى لإعادة بناء الثقة مع مواطنيه، بعد الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في ميناء المدينة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 171 شخصًا وإصابة الآلاف..

وقال ماس، إنه يسافر إلى العاصمة اللبنانية "للتعرف على الوضع وعواقب الانفجار والتعبير عن تعازينا ودعمنا". وقد وصل بعد بضع ساعات في بيروت، وكان من المقرر أن يقوم بجولة في الميناء المدمر ويلتقي بأعضاء المنظمات غير الحكومية المحلية، وكذلك رئيس البلاد.

تعهدت ألمانيا بتقديم 20 مليون يورو (حوالي 23 مليون دولار) كمساعدة فورية بعد الانفجار الكارثي الذي ضرب العاصمة اللبنانية بشدة في 4 أغسطس لدرجة أنه تسبب في هزة شعرت بها قبرص المجاورة. وتم تدمير آلاف المباني في قلب بيروت وتشريد عدد أكبر من المواطنين.

جاء الانفجار نتيجة تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في ميناء المدينة لأكثر من ست سنوات، على ما يبدو بعلم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. وأثار الانفجار موجة من الغضب والاحتجاجات ضد كبار القادة السياسيين وأدى إلى استقالة الحكومة يوم الاثنين. مجلس الوزراء الآن في منصب تصريف الأعمال.

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واوضح ماس إنه سيجري محادثات في بيروت ليرى كيف يمكن وصول الأموال بشكل سريع إلى الأشخاص الذين يحتاجونها. وقال إنه سيتحدث أيضًا مع القادة السياسيين في البلاد وممثلي المجتمع المدني حول مستقبل لبنان.

وأضاف ان "البلد الآن بحاجة إلى إعادة تشغيل قوية وإصلاحات اقتصادية بعيدة المدى. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها خلق مستقبل جيد لشبابه. إنها الطريقة الوحيدة لبناء الثقة المطلوبة".

في غضون ذلك، سعى وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة إلى تهدئة الأعصاب، قائلًا إن لبنان لا يواجه أزمة خبز بعد أن دمر الانفجار صومعة القمح الوحيدة في البلاد. وقال خلال جولة للميناء الأربعاء، إن لبنان لديه مخزون طحين يكفي لأربعة أشهر وأن هذا الجزء من الميناء جاهز لاستقبال سفن الحاويات.

ومن جهته، اوضح رئيس وكالة الأمم المتحدة للأغذية ديفيد بيزلي يوم الاثنين إنه "قلق للغاية للغاية" من احتمال نفاد الخبز في لبنان في غضون أسبوعين ونصف تقريبًا لأن 85٪ من الحبوب في البلاد تأتي عبر ميناء بيروت المدمر. لكنه قال إنه يعتقد أنه يمكن تشغيل منطقة من الميناء في وقت لاحق من هذا الشهر.

