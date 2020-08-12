كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيلاروسيا: الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين في مدينة بريست واعتقلت أكثر من ألف شخص على مستوى البلاد. تكثيفًا لحملة القمع التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في عقوبات جديدة على مينسك.

وخرج مئات المحتجين إلى الشوارع مرة أخرى اليوم الأربعاء. شكلت النساء اللائي يرتدين الزي الأبيض سلسلة بشرية خارج سوق أغذية مغطى في العاصمة مينسك، بينما تجمع حشد أيضًا خارج سجن كان يحتجز فيه المتظاهرون، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت إيلينا، المتظاهرة التي كانت تتحدث خارج السوق المغطاة: "يجب أن آتي اليوم لدعم أولئك الذين يخرجون ليلاً. ليس تصويتي فقط هو الذي سرق مني، ولكن 20 عامًا من حياتي. يجب أن تذهب السلطات".

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن 51 متظاهرًا و 14 شرطيًا أُصيبوا في اشتباكات ليل الثلاثاء.

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وأضافت الوزارة، أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية في بريست، وهي مدينة تقع في جنوب غرب بيلاروسيا على الحدود البولندية، بعد أن تجاهل بعض المحتجين الذين قالت إنهم مسلحون بقضبان معدنية طلقات تحذيرية أطلقت في الهواء. أصيب شخص واحد.

اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين لمدة ثلاث ليال متتالية بعد أن أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزًا ساحقًا في إعادة انتخابه في تصويت يوم الأحد قال معارضوه إنه تم تزويره.

سعى "لوكاشينكو" إلى تحسين العلاقات مع الغرب وسط توتر العلاقات مع الحليف التقليدي روسيا. رفعت بروكسل العقوبات التي فُرضت بسبب سجل "لوكاشينكو" في مجال حقوق الإنسان في عام 2016 لكنها ستدرس اتخاذ إجراءات جديدة هذا الأسبوع.

حكم "لوكاشينكو"، وهو مدير مزرعة جماعية سوفييتي سابق، بيلاروسيا لأكثر من ربع قرن، لكنه يواجه الغضب بسبب طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد الراكد وحقوق الإنسان.

واتهم "لوكاشينكو" المحتجين بالتواطؤ مع داعمين أجانب من روسيا وأماكن أخرى.