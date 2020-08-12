كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تهتم بإعادة إعمار مناطق نفوذ تنظيم حزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت دولة قطر، بإعادة إعمار مناطق نفوذ تنظيم حزب الله الإرهابي، يعود إلى التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين الجانبين.

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وقد تبرّعت قطر، في عام 2006، تحت قيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بإعادة إعمار مناطق دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تحديداً المناطق الجنوبية لبيروت من بنت جبيل، وعيناتا، والخيام، إلى عيتا الشعب.

إضافة إلى الأموال التي ضخّتها الدوحة لحزب الله، في سياق إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى أنه تم رفع لافتات "شكراً قطر" على امتداد المناطق الواقعة تحت نفوذ الحزب التابع لإيران، في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.