كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات خطيرة بعد خروج قطار عن مساره في اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة عندما خرج قطار عن مساره، صباح اليوم الأربعاء، على الساحل الشرقي لاسكتلندا، حسبما كشفت الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستيرجن، عندما أعلنت عن حادث كبير.

وقالت "ستيرجن": "على الرغم من أن التفاصيل لا تزال تظهر، إلا أنني أخشى أن أقول إن هناك تقارير مبكرة عن إصابات خطيرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "هذا حادث خطير للغاية. لقد تلقيت تقريرًا أوليًا من شركة نتوورك رايل

وخدمات الطوارئ ويتم تحديثها باستمرار. كل أفكاري مع المعنيين".

وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا: "خدمات الطوارئ موجودة حاليًا والواقعة مستمرة."

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه حزين لمعرفة "الحادث الخطير للغاية" في أبردينشاير وأن أفكاره كانت مع جميع المتضررين.

وذكرت وكالة الأنباء برس أسوشييشن، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن سائق القطار كان يخشى وفاته وأن هناك مخاوف من وفاة أخرى. ولم يصدر تأكيد فوري من المسؤولين.

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تلقت الشرطة تقارير عن خروج قطار عن القضبان بالقرب من ستونهافين، على بعد 15 كيلومترا (9 أميال) جنوب أبردين، في الساعة 0940 صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القطار يتكون من قاطرتين، واحدة في المقدمة والأخرى في الخلف، وأربع عربات ركاب. وأضافت، أن القاطرة الأمامية وثلاث عربات تركت المسار إلى أن وصلوا ضفة نهر.

تصاعد الدخان الداكن من منطقة غابات في قاع وادي بالقرب من ستونهافن، جنوب مدينة أبردين النفطية، بعد خروج قطار سكوت رايل عن مساره بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وشوهدت سيارتا اسعاف جويتان وحوالى 30 عربة خدمة طوارئ فى حقل فوق مكان خروج عن السكة مباشرة.

تعرضت ستونهافن والمنطقة المحيطة بها لفيضانات في الأيام الأخيرة، وأشارت بعض التقارير إلى أن الانهيار الأرضي ربما يكون قد لعب دورًا في الخروج عن المسار، على الرغم من أن السلطات لم تؤكد ذلك.

بريطانيا لديها واحد من أدنى معدلات حوادث السكك الحديدية القاتلة في أوروبا، مع سجل أمان أقوى من ألمانيا أو فرنسا في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات يوروستات التي تتضمن أشخاصًا غير مصرح لهم على خطوط السكك الحديدية وعند المعابر المستوية.

تُعد السكك الحديدية الأوروبية آمنة جدًا لركاب السكك الحديدية، حيث سجلت 13 حالة وفاة فقط في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة في عام 2018، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من يوروستات. كان أحد هؤلاء في بريطانيا.

كانت أسوأ كوارث السكك الحديدية في بريطانيا في العقود الأخيرة هي تصادم 1999 بين قطارين في لادبروك جروف في لندن، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا، وحادث عام 2001 بالقرب من سيلبي في يوركشاير، شمال شرق إنجلترا ، حيث توفي 10 أشخاص بعد مرور سيارة على المسار واصطدم بقطارين.