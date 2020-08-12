سلطات طنجة تدخل على خط احتجاج “الممرضيين المطرودين” من الفنادق

شرعت السلطات المحلية في طنجة في الحوار مع الممرضين، الذين يعملون في وحدة كوفي-19، والذين شكلوا احتجاجا، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، في مستشفى محمد السادس، بسبب ما وصفوه بقرار الإفراغ من الفنادق، والعودة إلى منازلهم.

وترأس الاجتماع، الذي امتد، إلى الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قاعة الاجتماعات في مستشفى محمد السادس، الكاتب العام لولاية طنجة، الحبيب العلمي، وبعض مسؤولي المدينة.

وخلص الاجتماع، حسب مصادرنا بمبيت الممرضين، الذين قدموا من مدن أخرى في القسم الداخلي لمدرسة الأساتذة، والممرضين.

وبالنسبة إلى الممرضين، المقيمين في طنجة، اشترط عليهم نقلهم إلى المبيت خارج منازلهم، إن كان أحد من عائلاتهم مصاب بمرض مزمن، وطلب منهم وضع طلب لإدارة المستشفى، لتتم إجابتهم في بضع ساعات.