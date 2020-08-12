طائرة مروحية تنقل مريضة في حالة حرجة من بوعرفة إلى وجدة

مكن تدخل مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية عبر مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة، الخميس الماضي، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من نقل امرأة في حالة صحية حرجة من بوعرفة إلى وجدة.

وأبرز بلاغ للمركز الاستشفائي الجامعي، أن المرأة، في عقدها الرابع، كانت في حالة صحية حرجة بالمستشفى الاقليمي بمدينة بوعرفة، حيث تلقت العلاجات الأولية، وتم تشخيص حالتها الصحية، ليتقرر نقلها، بتنسيق مع ذات المصلحة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة تحت مراقبة طاقم طبي وتمريضي.

وأضاف البلاغ أنه فور وصول المريضة، شرعت مصلحة المستعجلات بمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس-وجدة في استكمال العلاجات الضرورية للمريضة، ويتم حاليا استشفاؤها بمصلحة الإنعاش بنفس المركز.

وخلص البلاغ إلى أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية تمكنت، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب في ظل انتشار وباء كورونا، من إنجاز خمسة تدخلات ناجحة، ليصل العدد الإجمالي للتدخلات بواسطة المروحية الطبية منذ بداية اشتغال المصلحة إلى 157 تدخلا ناجحا.