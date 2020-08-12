الدارالبيضاء.. شاحنة تقتحم منزلا في حادث سير خطير

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صور: يونس مردوخ
استفاق سكان شارع بوشعيب الدكالي في تراب عمالة الفداء مرس السلطان، في مدينة الدارالبيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة، أدت إلى اقتحام شاحنة من الصنف الكبير واجهة منزل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سائق الشاحنة فقد التحكم في الفرامل، ليهدم واجهة منزل سكني بعد اقتحامه.
وتسبب الحادث في إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة، تم نقله، على إثرها إلى المستشفى، وتضرر هيكل المنزل المذكور بشكل كبير.
يذكر أن مدينة الدارالبيضاء، شهدت حادثة سير خطيرة أخرى، مساء أمس الثلاثاء، بعد اقتحام شاحنة من الصنف الكبير صهريجية لمحطة بنزين في درب مولاي الشريف في الحي المحمدي، خلفت خسائر مادية داخل محطة البنزين.
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