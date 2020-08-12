منظمة الصحة: هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن اللقاح المبتكر واحتمال اعتماده وارد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تنسق الجهود مع السلطات الروسية، وعلمائها بشأن اللقاح الروسي المبتكر، أخيرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.

وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، قالت المنظمة: “نحن على تواصل مستمر مع العلماء، والأطباء الروس، ونتطلع إلى التعاون وهناك فرصة جدية لدراسة هذا اللقاح المعلن، أخيرا، وفي حال أثبت نجاحه فسيتم اعتماده ليكون مدخلا لإنقاذ الملايين من البشر”.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن اللقاح بحاجة إلى دراسات، واختبارات دولية، للحصول على تسجيل، وترخيص عالمي، ومن بعدها يمكن أن يتوفر في مختلف دول العالم.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وأضاف بوتين: “على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة”.

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تعمل الدول، والبلدان الأخرى على إنتاج، وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.